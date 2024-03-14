滬港融合共育《繁花》　攜手講好中國故事

佟晨潔、鍾鎮濤與鄭愷分享拍攝趣聞。（來源：香港文匯網） 中評社香港3月14日電／據香港文匯報報，第28屆香港國際影視展正如火如荼地舉行。為持續促進滬港文化交流、推動上海影視業界與國際市場開展多元合作，今日，上海市廣播電視局主辦上海視聽精品推介會，各領導對滬港文藝交流與合作前景展開發言，內地大熱劇集《繁花》一眾主創亦有現身分享拍攝趣事。



上海視聽精品推介會旨在依托香港國際影視展，向世界各地的制片人、發行商、投資者及業界代表推介上海出品的視聽精品。出席領導及嘉賓有上海市文化和旅遊局副局長、上海市廣播電視局副局長羅毅、上海市廣播影視製作業行業協會支部書記楊玉冰、上海市廣播影視製作業行業協會副會長兼秘書長、上海市影視攝制服務機構及上海市影視版權服務機構主任於志慶、上海市鬆江區委宣傳部副部長、區文化旅遊局黨組書記何勁峰、香港貿發局內地總代表鍾永喜、香港貿發局駐上海代表王穎蓓、香港電影局統籌科總娛樂事務管理主任、電影服務統籌何艶芬，以及演員鄭愷、佟晨潔、香港演員鍾鎮濤（B哥）。



羅毅指出：“香港國際影視展是全球舉足輕重的影視交易市場之一，也是亞洲影視界的首要盛事，我們十分重視這一背靠祖國、面向全球的展會平台。”他表示香港影視業的建立、發展、壯大，始終與上海密不可分。今年年初，王家衛以上海故事為題材執導的《繁花》也掀起了現象級的文化熱潮。上海近年來一直致力於全球影視創作中心的建設，逐漸在國際影視市場擁有一席之地，代表國家參與全球文化產業的競爭和全球文明的交流互鑒。



鍾永喜表示，《繁花》深度挖掘了上海文化，展現了中國電視劇的魅力與力量。他指出，“繁花”一詞寓意著滬港兩地影視業的創新合作，共育繁花。越來越多的香港劇組也將上海作為首選拍攝地。“滬港兩地的影視行業，呈現了『你中有我，我中有你』的融合發展。滬港兩地十分有攜手構建創新國際合作體系的基礎，向世界講好中國故事。”

