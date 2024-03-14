民主基金會卡韓　葉元之：綠營自肥不願交出

藍委葉元之接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”韓國瑜依例應接任台灣民主基金會董事長，但近期綠營動作不斷，遭藍營質疑刻意“卡韓”。對此，國民黨“立委”葉元之表示，為什麼基金會不能照慣例走，他覺得莫名其妙，是不是民進黨有秘密怕人家知道？還是濫用資源自肥太高興了才不願交出基金會。



台灣民主基金會主要投入國際交流，包括國外學術界、智庫、“國會”、政黨等，原本董事長是前“立法院長”游錫堃，游錫堃卸下院長職務後，現在由“外交部長”吳釗燮代理董事長職務。



台灣民主基金會3月6日公告新董事會名單，把政黨比例代表改為民進黨5席、國民黨4席、台灣民眾黨1席，外傳韓國瑜有意拒接董事長以示抗議。結果昨晚台灣民主基金會的政黨代表已改為國民黨4席、民進黨4席、台灣民眾黨1席，民進黨被拔掉1席為前綠委羅致政。



不過藍營仍認為，政黨比例是按照“立法院”席次分配，國民黨是最大黨，應該有5席政黨代表，質疑民進黨還在“卡韓”。



葉元之受訪時表示，看得出來民進黨很不想把台灣民主基金會交出來，因為他們從一開始到昨天都有很多小動作，這些小動作都讓他覺得非常詭異，第一個，台灣民主基金會照慣例就是由“立法院長”來接，這個沒有任何疑慮，可是民進黨的“立委”第一時間對於韓國瑜接下基金會董事長表達有疑慮，他都覺得這種說法實在笑死人了，如果有疑慮就不能接任，那他對賴清德也很有疑慮，所以賴清德就不能上任嗎？這種說法實在很好笑。



葉元之指出，關於基金會執行長人選，民進黨也有意見，他們認為既然韓國瑜當董事長，那執行長應該由民進黨來指定，這就奇怪了，怎麼不是讓董事長來指定執行長？



葉元之指出，另外，關於基金會政黨代表比例，依照基金會章程是由政黨在“立法院”的席次分配，那國民黨的“立委”人數就是比民進黨多，所以理論上民進黨派在基金會的政黨代表人數不應該比國民黨還多，可是昨天一度傳出民進黨的政黨代表比國民黨多一席。



葉元之表示，所以你會覺得莫名其妙，為什麼一個民主基金會不能照慣例走，還要設這麼多門檻，是不是裡面有什麼秘密怕人家查、怕人家知道？還是民進黨過去拿民主基金會的好處拿到習慣了，所以怕資源旁落，就像我們可以看到前“立法院長”游錫堃兒子游秉陶所屬的基金會（財團法人台灣牽手基金會），也曾獲補助，諸如此類的事情，是不是濫用資源自肥太高興了，才不願意把基金會交出來。