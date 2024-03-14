王美花向黃國昌道歉　黃盼改革台鹽綠能

王美花。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月14日電（記者 俞敦平）14日上午繼昨日質詢時與“經濟部長”王美花發生激烈的口角，民眾黨總召黃國昌今日繼續針對民進黨英系把持台鹽綠能一案追問。他先是逼得王美花昨天針對他所提出的資料的質疑兩度跟他道歉，在王美花道歉後，黃國昌並沒有得理不饒人持續追殺下去，他在詢問了昨日王美花多次提到的台鹽綠能董事長吳國卿的專業能力之後，表示願意給吳國卿時間去處理台鹽綠能的問題。



黃國昌繼續針對台鹽綠能公司去年虧損2.7億新台幣的問題進行了追問。他再次強調了對綠能政策的支持，但同時強烈反對使用國家資源來養育特定派系的權貴，並質疑特定派系是否涉及不當行為。他接著表達了對，他前一天的質詢中並未提及吳國卿的名字，但王美花卻要求他澄清一事的不滿。他堅稱他的資料都是經過嚴格自我要求和核實的，並要求王美花指出具體需要澄清的地方。



王美花在質詢過程中兩度對於之前的誤解向黃國昌致歉，並表示願意對於任何疑問提供進一步的說明。她確認了吳國卿被任命為台鹽綠能董事長是“經濟部”的決定，並表達了對他能夠整頓公司的信心。



黃國昌進一步追問了吳國卿的專業背景，以及他是否具備改革台鹽綠能的能力。他強調，不允許國家資源被特定派系濫用，並指出台鹽綠能引進民股的決定與“經濟部”的立場相反，並揭露引入的是英系人馬和參與台南爐渣弊案的人物，這導致了公司的財務虧損。



王美花回應說，台鹽綠能的問題已經被送交檢調單位進行調查。黃國昌在王美花道歉並解釋過吳國卿的專業背景後，他表示感受到了王美花的誠意並同意給予吳國卿更多時間來展現他改革台鹽綠能的決心和能力。