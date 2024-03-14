劉復國：金門漁船事件應是不會爆發軍事衝突

台灣安全研究中心主任劉復國接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）政治大學國際關係研究中心等14、15日發起“2024 TTX區域安全兵推”，研究2032台海爆發戰爭的可能，以及如何管理風險。兵推主持人、台灣安全研究中心主任劉復國今日向中評社表示，今年與去年的兵推不同，今年初發生金門漁船事件（214撞船事件），這屬於灰色地帶戰略，不能用軍事反應，應是不會爆發軍事衝突，但滿讓人傷腦筋。



亞太政策研究協會、台灣安全研究中心、政治大學國際關係研究中心、寰上智庫聯合在政大公企中心舉辦“2024 TTX區域安全兵推”，由台灣安全研究中心主任劉復國擔任主持人，中國國民黨“立委”、退役海軍上將陳永康為策劃人，海軍少將袁念熹、“國防大學”兼任助理教授于易塵負責引言，與會的有前台大校長管中閔、21世紀基金會副董事長高思博、外資首席分析師楊應超、台灣《電子時報》總編輯烏凌翔等專家，以及駐台“使節”、外媒、外賓等。



劉復國說，此次兵推的時間點是假定2032，當然今年賴清德520就職前也是個挑戰，可是他們認為美國前總統特朗普若回鍋當選的挑戰更大，中國與特朗普之間更有變數，兵推會分為近、中、長程規劃，拖愈久，預測性更難。



劉復國指出，這次兵推是鼓勵所有各國“使節”等參與者思考，2024有俄烏、以哈、胡塞組織等衝突，還有北韓因素等大背景，台灣在2024大選後危機更升高，操演並不平靜，好多地方都有問題，兩岸也發生不少事情，他們不作對於政策的批評，單純講如何解套，要知道台灣現在非常脆弱，大戰略就是別挑釁對岸，才有和平的環境。



劉復國還說，每個參與兵推的人與“使節”，來自不同國家，希望從他們國家的政策角度去看兵推，別從個人，比如日本是否在台灣有事、日本有事的情況下，日本能有多少反應？另外他也要讓觀察員知道，這次兵推的核心，與美國、日本智庫不一樣，美日在意的是火拚後、武器誰多、誰打贏？

