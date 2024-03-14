香港故宮首個館藏展將呈獻近百件文物

中評社北京3月14日電／據新華社報導，香港故宮文化博物館13日宣布，首個該館館藏的專題展覽將於15日向公眾開放。展覽將展出近百件年代跨越新石器時代至21世紀的金屬、書畫、家具等文物。



據介紹，在香港故宮文化博物館2022年開幕前後，眾多香港收藏家和藝術家為助力該館弘揚中華文化的使命，慷慨捐贈個人珍藏，幫助該館建立了首批收藏。不到兩年時間，香港故宮文化博物館接受捐贈的藏品數量已超過1100件。此次舉辦的“樂藏與共——香港故宮文化博物館首批受贈藏品展”旨在展示12家捐贈方樂藏與共的精神，表彰他們對傳承中華文化的重要貢獻。該展覽展期將至2025年3月31日。



香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝表示，此次展覽成功展示了多位收藏家慷慨惠贈香港故宮文化博物館的珍藏，博物館專業團隊的悉心修復、研究和策展工作，讓文物展現非凡華彩，發揮其學術價值和教育意義，為博物館的長遠收藏奠定了堅實基礎。



此次展覽按藏品類型分為5個單元。其中，金屬類文物涵蓋了歷代金器、青銅器和珐琅器，展示了中國金屬工藝發展的成就和中外文化交流成果。陶瓷類文物中，既有反映新石器時期的彩陶製造技術，也有清麗絕美的明清瓷器，展現中國古代陶瓷藝術和科技的輝煌成就。



此外，故宮博物院的文物保護專家與香港故宮文化博物館文保人員攜手修復的兩件藏品——花卉盆景圖平頭案和火車頭式鐘，也將在此次展覽首度亮相。



當日，香港故宮文化博物館推出第二期“香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品”專題展覽，共呈獻20套全新珍品，重點展品包括“明四家”唐寅和仇英的佳作。該展覽展期將至2024年6月2日。