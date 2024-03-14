浙江吹響高質量文旅融合發展集結號

（來源：新華社） 中評社北京3月14日電／據中國文化報報導，早春的浙江大地，人文如炬，遊客如織，一派生機勃發、欣欣向榮的景象。據瞭解，龍年新春浙江日均遊客量1211.2萬人次，同比增長48%；旅遊收入437.6億元，按可比口徑較2023年增長38.9%……文藝出圈、文化繁榮，“詩畫江南，活力浙江”正吸引著八方賓朋前來。



煙火江南 春意滿滿



楠溪江國家級文化古村蒼坡村、芙蓉村、麗水街……在浙江永嘉的“江南宋村”邂逅本土特色戲劇永嘉亂彈、永嘉昆曲的精彩演出，高一腔，低一句，生旦淨末醜，鑼鼓聲聲，二胡咿呀，笛音清亮，撥動的是人們對傳統文化的濃濃情懷，體現的是新時代的新風尚。“江南宋村”農民達人秀等互動性較強的消費體驗展示了溫州永嘉地區的文化、特色商品等，凝聚著永嘉人的精氣神，抒發著永嘉人的家國情懷。



元宵之夜的舟山市圖書館內一派火熱的鬧元宵盛景：“大美河山 趣游中國”答題闖關活動、雲上講座等豐富多彩。精心製作的300餘條富有舟山本土特色的燈謎懸掛在燈籠上供市民競猜，線上線下活動吸引了眾多市民踴躍參與。



在台州黃岩，各式彩燈將始建於宋代的五洞橋裝點得喜氣洋洋，10組花燈裝置、千只燈籠點綴在官河兩岸……這場以“千年永寧”“宋韵文化”等為主題的燈會，融龍年燈會、民俗表演、國潮市集、非遺展覽於一體，成為年輕人的打卡點。黃岩區文化和廣電旅遊體育局局長楊茵表示，“官河古道”加主題燈會，讓廣大市民感受到了傳統文化的生活魅力。



文化惠民 消費繁榮



2024年春節期間，浙江省、市、縣三級安排非遺年俗活動共400餘場。在浙江鄉村，“村晚”意濃，景象紅火。在麗水市景寧佘族自治縣紅星街道崗石村，紅火的“村晚”點亮振興的鄉村，“行走的村晚”不僅創新了節目形式，還創造了更多與遊客互動的空間，為鄉村帶來歡樂與繁榮，促進文化的延續與傳承。

