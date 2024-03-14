台民間舉行安全兵推　展示戰傷醫療防護裝備

出席的外賓試穿防護裝與討論。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）亞太政策研究協會、台灣安全研究中心等單位主辦的“2024 TTX區域安全兵推”今起舉行兩天。主辦單位表示，兵推共約170人參與，約60人進行兵推操演；活動現場也有廠商展示戰傷醫療、防護裝備，顯見在台海緊張升高之際，軍備成為熱門商機。



“2024 TTX區域安全兵推”在台北市政大公企中心舉行，推演內容包含“國安”、能源、經濟、通訊等安全議題，兵推預設時間點為2032年的台海，將進行一連串的討論階段、蒐整，最終提出報告。第一天議程，專家進行熱烈兵推討論，與會者也試用現場提供試穿的止血救護裝備，氣氛熱絡。



由亞太政策研究協會、台灣安全研究中心、政治大學國際關係研究中心、寰上智庫聯合在政大公企中心舉辦“2024 TTX區域安全兵推”，由台灣安全研究中心主任劉復國擔任主持人，中國國民黨“立委”陳永康為策劃人，海軍少將袁念熹、“國防大學”兼任助理教授于易塵負責引言，與會的有前台大校長管中閔、21世紀基金會副董事長高思博、外資首席分析師楊應超、台灣《電子時報》總編輯烏凌翔等專家，以及駐台使節、外媒、外賓等。



此活動將展開2天討論，今日上午由劉復國、袁念熹、于易塵開場後，接續由各國駐台“使節”、專家等進行2天的兵推討論，研究若在2032爆發台海戰爭時，各國會如何因應，明日下午活動結束後做總結。



觀察員與媒體的休息室內，有展示緊急救護時的用品、裝備，提供試穿、試用。

