兩岸開戰台可撐多久？邱國正：打多久都奉陪

邱國正接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”賴士葆日前質詢台“國防部長”邱國正，邱提及兩岸情勢緊張睡不好，引起討論。賴今天又問邱，前“國防部長”李傑說兩岸開戰，單獨稱可以撐兩周，請問你有沒有目標？邱國正說，每個專家學者都有立論基礎，現在已經到國土防衛作戰階段，打到通通被殲滅。“只要五星旗沒有插到“國防部”，這個仗就是白打”。



邱國正也說，一旦作戰衹有亡將沒有降君，就是一兵一卒，打多久不知道，“但打多久我們奉陪”。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部”部長邱國正報告“面對中國大陸常態化對我進入與威脅之影響與應處作為”，併請“國家安全”局、“海洋委員會”相關官員列席，並備質詢。



賴士葆質詢提及，你說實體越界是第一擊那就打了，但怎麼沒有打，還用雷達監控。你這麼定義第一擊要件改變，引起很多討論，講得太快、太粗糙，後來還說有前提，還說非友善等附帶條件很多，但是你之前講法不是這樣？



邱國正說，爭議性訊息怎麼出來，這就是爭議訊息。第一擊越界之前一定有程序，第二天副部長就有補充很周延。前面他沒有講這麼清楚，但是副部長幫他補充，“國防”是慎戰，沒有說要打，應戰不避戰是接應你，我勸告你不聽，當成第一擊。如果不聽就當成第一擊，我們是自衛權，清清楚楚，不要咬著一句話就發揮。他們有動作我們當然要反應，“沒有冒然說走過來就要打架”。



賴士葆問到，美國總統拜登說要編列預算給台灣，跟特朗普一樣拿台灣撞中國，保衛台灣是指什麼，有包括美國出兵？邱國正也說，軍方演訓想定有哪一邊說外來力量資源我們怎麼辦？沒有，你去翻翻看我們國家自己救講了多少次。不要因為人家一句話就懷疑，軍方保護國家，我們不仰賴外援。



台灣民眾認為台海戰爭，美國會出兵？邱國正說，“我沒有這樣講過”。賴追問，你有這樣想？邱也說，“我不這樣想，人家要做什麼我們怎麼主導”。



那會希望美國幫忙？邱國正表示，我們儘量避免作戰，有利幫助都樂見，但是不指望。



賴士葆說過去“國防部長”李傑說，兩岸開戰單獨稱可以撐兩周，等到美國幫忙，前部長嚴明說一個月，高華柱說最少一周，請問你有沒有目標？邱國正說，每個專家學者都有立論基礎，現在是國土防衛作戰階段，打到通通被殲滅，“但是只要五星旗沒有插到“國防部”，這個仗就是白打”。一旦作戰衹有亡將沒有降君，就是一兵一卒，打多久不知道，“打多久我們奉陪”。

