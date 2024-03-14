徐巧芯：美國若真駐軍台灣　兩岸一定開戰

藍委徐巧芯受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署美國陸軍特種部隊，在台灣參與持續進行的訓練行動，是雙方軍事關係的里程碑。中國國民黨“立委”徐巧芯向中評社表示，目前美方的作法比較算是灰色地帶，因為來的人都是技術性指導，和所謂的駐軍不同。如果真是美方駐軍，原則上是一定開戰的（指兩岸）。



徐巧芯強調，但從這些動作就可以看出，這代表國際社會，尤其是美方對兩岸的情勢評估是越來越嚴峻。



根據2023財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act， NDAA）條款，美國軍事顧問已開始長駐金門與澎湖的兩棲指揮中心。他們的任務涉及與台灣精銳部隊定期進行訓練演習。



報導提到，這項合作值得令人注意的是，美國陸軍特種部隊協助訓練台灣陸軍使用黑色大黃蜂微型無人機（Black Hornet Nano），這是一款微型無人飛行載具（UAV）。這項合作也延伸到擬定操作指南與訓練手冊。“中華民國”陸軍航空特戰指揮部已提議循軍售管道直接從美國採購這款微型無人機。



徐巧芯今天在“立法院”接受中評社訪問時對此表示，這已經是半公開化的型態，譬如她之前質詢時提到的漢光演習從5天4夜變8天7夜，“國防部長”邱國正直接說因要加強跟盟軍的相關演練，假使開戰如何和不同國家相關軍隊或者是軍人互相協防。



徐巧芯說，所以美國在幫忙訓練台灣軍隊，已變成一個半公開秘密，但她認為這也代表兩岸之間是相當危險。就如烏克蘭在跟俄羅斯真正的戰爭爆發前，美方就有做一些布局，包含運武器進去等等的協助，因此當接下來可能愈來愈多美方人士在台灣駐點的時候，就必須思考美方對於兩岸情勢評估是不是愈來愈嚴峻，甚至已經到了爆發戰爭的風險非常高的時刻。

