楊金龍：市場憂美股漲勢不健康　泡沫化疑慮

台央行總裁楊金龍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）美國股市近期飆漲，市場有擔憂聲音出現，走勢很像2000年網路泡沫化。台“中央銀行”總裁楊金龍今天在“立法院”答詢時對此表示，對於美股漲勢，市場也開始有些聲音出來，美股漲勢不健康，有泡沫化的疑慮。



至於全球金融市場未來可能泡沫化？楊金龍並未正面回應，僅強調，市場認為金融市場本身會自我調整，但從過去經驗來看，並沒有發生。



“立法院”財政委員會今天邀請楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告並備質詢。



中國國民黨“立委”賴士葆質詢時提到，面對股市、金銀、虛擬資產都在漲，全球是處於牛市嗎？



楊金龍說，“目前為止，暫時處於牛市這沒錯，我可以同意”。至於牛市會維持多久？他認為，美國金融市場上漲的程度，市場也開始有些漲過頭的聲音出現，認為美股漲勢不健康，有泡沫之虞。



賴士葆提到，外國媒體報導現在美股走勢很像2000年網路泡沫化？楊金龍說，他有看到，報導認為可能就當時網路泡沫化是很相似，因此給予提醒。



至於全球金融市場未來會有泡沫嗎？楊金龍說，理論上說金融市場本身會自我調整，但他覺得不對，最後金融市場也掉下來，並沒有自我調整。非理性榮景市場不會自我調整。但現在是不是處於非理性榮景？他認為，只能用過去經驗來看。