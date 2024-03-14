美眾院通過TikTok去中資法案　台：關注

“行政院”發言人林子倫。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）針對美國眾議院通過“TikTok（抖音國際版）去中資化法案”，民進黨政府對TikTok的態度與處置態度如何？“行政院”發言人林子倫14日表示，政府會持續關注美國國會立法發展進度，綜合考量各界意見。



美國眾議院以352票對65票，通過“TikTok去中資化法案”，規定大陸母公司（字節跳動）不退出TikTok經營，美國就禁止抖音。TikTok目前在美國有超過1.5億用戶。眾議院通過該法案後，參議院也需要通過該法案，才會正式成為法律。美國總統拜登表示，若國會兩院都通過這項法案，他將會簽署。前總統特朗普則表達反對禁止使用這款受歡迎的應用程式，因為沒有TikTok，將使競爭對手Facebook得利。



“行政院”14日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人林子倫主持，“行政院”政委林萬億、“財政部次長”李慶華、“經濟部次長”林全能、“金管會副主委”蕭翠玲、“行政院”食安辦主任許輔出席。



林子倫表示，抖音實際上已變成有些國家認知作戰的平台，政府已提高警覺，在2019年就禁止公部門使用抖音。政府會持續關注美國國會立法發展進度，綜合考量各界意見。