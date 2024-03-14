廖炯志任“立院”處長　盧秀燕：韓與我洽談

國民黨台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月14日電（記者 方敬為）“立法院”總務處長將由台中市政府新聞局副局長廖炯志出任，外界解讀中國國民黨“立法院長”韓國瑜與同黨台中市長盧秀燕“結盟”，盧秀燕今天對此受訪表示，沒那麼複雜，“立法院”需要用人，台中市政府有好人才願意幫忙，這是韓國瑜親自與她洽談，兩人共同敲定。



“立法院”12日發布人事通報，主管院內庶務的總務處長周傑遭拔官，調任參事室參事。總務處長將由台中市新聞局副局長廖炯志出任。對於外界關注“盧韓結盟”，盧秀燕14日出席台中市議會臨時會備詢受訪，作上述回應。



盧秀燕強調，廖炯志副局長是非常優秀公務同事，地方“中央”都服務過、也擔任過部會聯絡人，對“立法院”生態非常瞭解。她很喜歡廖炯志的一點是，工作態度很好，她在“立法院”服務超過20年以上，很清楚知道由廖接任總務處長非常適合。台中市政府有好的人才，“立法院”又有需求，市府樂意幫忙。



至於“立法院”借將的過程，盧秀燕表示，這個人事是韓國瑜跟她親自敲定，人才大家一起用，現階段“立法院”需要幫忙，台中市政府當然願意盡力，沒有外界想得那麼複雜。



廖炯志是文化大學法學博士，過去曾任“內政部”“國會”聯絡人、戶政司科長、“行政院”參議、黨產會“國會”聯絡人、“教育部”“國會”組副執行秘書。