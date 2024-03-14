兩岸聯合搜救助關係緩和？台官員：人道救援

台“國防部長”邱國正。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）今天一早6時多又發生大陸籍漁船“閩龍漁61222”在金門東碇島西南1.1浬沉沒。中國國民黨“立委”王鴻微質詢問到，這個事件會不會讓0214金門漁船事件導致金廈海域緊張關係緩和？台“國防部長”邱國正與“海委會副主委”兼任“海巡署長”周美伍都認為，大家都是人道救援，未來應該會往比較好方向進展。



“外交及國防委員會”邀請“國防部”部長邱國正報告，有關面對中國大路常態化對台進入的影響與應處作為，併請“國家安全”局、“海洋委員會”相關官員列席並備質詢。



王鴻薇詢問，今天大陸翻覆漁船，在東碇島附近翻覆是禁止、限制海域？周美伍表示，東碇島離金門有15海里，大陸翻覆的漁船是在東碇島禁限制海域內，距離東碇島衹有1.07海里。



王追問有沒有掌握為什麼翻覆？周美伍說，不得而知，有可能是海象，這兩天鋒面經過。



王鴻薇問到，之前金門漁船事件兩岸談判不歡而散，這次事件完全排除台灣驅離或是追撞狀況？周美伍說，金門海巡應對岸要求派出6艘船，加上金防部支援專業潛水人員，軍方也有支援，全力救援，加上東碇島守軍全部在岸際加強搜索。



王鴻薇問到，台灣展開人道救援，這次事件有助於和緩金廈海域緊張事件？邱國正說，剛剛海巡說明很清楚，按照這個沒有惡化、蠻平順。大家都是人道救援，應該是往比較好的處理方向，影響將來可能某方面會有進展，但結果怎麼樣無法預定。



周美伍說，他的評估跟邱國正一樣。金廈海域很狹窄經常會發生這樣事件，過去沒有發生0214金門漁船事件，這種密切接觸很多。今天早上和大陸執法對口聯繫，對岸把生死人員名單都告訴金門海巡，過去就是這樣做，現在還是這樣做。這是救生救難，發生海難第一時間就是救人，不會講什麼禁限制水域，就是救人，用最大力量找到生還者。