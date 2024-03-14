BNT疫苗採購合約為何封存30年？藍開始抓弊

左起藍委盧縣一、徐巧芯、蘇清泉及羅廷瑋。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月14日電／中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會，秀出2021年蔡政府與德國BNT洽談疫苗採購的合作意向書，痛斥民進黨政府為了“抗中”意識形態神主牌，不願向BNT大中華地區總代理上海復星購買疫苗，不顧台灣百姓死活。



國民黨“立院”團今天上午召開“政府採購BNT一劑1069元？！合約為何要封存30年！真相衹有一個！”。國民黨選前訴求執政後將揭BNT採購弊案，後來雖未取得政權，但“立法院”席次已居多數，揭弊開始動起來。



美麗島電子報董事長吳子嘉去年5月20日在政論節目說“蘇貞昌‘內閣’、陳時中‘部長’靠疫苗A了1億美元”，遭前“衛福部長”陳時中求償新台幣1000萬元，台北地方法院昨開庭傳喚陳時中作證，期間，陳時中透露，當初政府跟BNT簽訂，但後來未履行的合約簽約價格每劑高達43美元。



黨團副書記長徐巧芯表示，昨日台北地方法院開庭，陳時中首度承認當初“中華民國”政府向BNT採購疫苗，最後商談的價格竟然是一劑43美元（約台幣1069元），最後沒有購買成功。



徐巧芯說，當初民進黨政府在2020年9月以後有兩次想跟BNT採購疫苗，9月11日委請東洋洽談，結果9月18日半路殺出雅各臣，中間協調的人到底是誰？到現在仍不得而知。2021年3月，民進黨政府再次與BNT洽談每劑43美元疫苗採購，最後未能成功採購。



徐巧芯指出，國民黨“立委”陳玉珍在2021年3月就曾公開表示，因為德國BNT疫苗的台灣代理權在上海復星醫藥公司，透過代理購買BNT疫苗每劑32美元。換句話說，當時就有32美元市場價格，陳時中當時批評“眼睛没有看過32美金的BNT”、“拿沒有的東西不斷演算”、“沒有業者要拿這個數字來賣我們”、“我的腦袋也沒有這個數字”。

