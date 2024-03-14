邱國正：對陸不會硬碰硬　避免引起戰爭

邱國正接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）對於大陸對台政策新常態，如何守護“海峽中線”，台“國防部長”邱國正今天回應“立委”質詢表示，偶發事件有偶發事件做法，現在的數量可以私下和委員報告。現在大陸軍機架次保持大概數量，偶發時是（外國）出現友台言論等會有戰備警巡。嚴密監控以外，還有很多手段，接近時要喊話，戰空機去面對等，“飛彈部隊也是管道”，但是我們不便過多論述。我們不會硬碰硬，避免戰爭引起，但是不會讓對手師出有名。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部”部長邱國正報告“面對中國大陸常態化對我進入與威脅之影響與應處作為”，併請“國家安全”局、“海洋委員會”相關官員列席，並備質詢。



國民黨“立委”徐巧芯質詢說，2020年之前很少有這樣情況，但是2022年之後大陸軍機經常飛越“海峽中線”，這樣常態化要因應作為？



邱國正說，我們無法一架對一架，大陸的常態在某個範圍裡面有警告的意味，嚴密監控以外，還有很多手段，接近時要喊話，戰空機去面對等，“飛彈部隊也是管道”，但是我們不便過多論述。我們不會硬碰硬，避免戰爭引起，但是不要讓對手師出有名。



徐巧芯也問到，禁止、限制海域界線會不會改變？邱國正說，改不改變不知道，我們會嚴密監控，會不會發生不是單方面，我們是做最壞打算，評估歸納出新常態。



徐巧芯詢問之前有三艘大陸漁船近到苗栗6海里處，是大陸宣示主權嗎？有這樣感受嗎？“海委會副主委”兼任“海巡署長”周美伍說，從最近數字上來看並沒有增加，陸船或是其他活動沒有增加，跟去年二、三月相比還減少30%以上。

