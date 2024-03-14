在地協力者就是“共諜”？邱國正：不這樣認為

台“防長”邱國正接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）台“國防部長”邱國正日前界定中國大陸“在地協力者”，引起廣泛討論，甚至認為影響到言論自由。中國國民黨“立委”徐巧芯今天質詢提到，難道關心金廈海域快艇翻覆事件，認為“海巡署”有責任的，都屬中國大陸的“在地協力者”嗎？邱國正回應說，他沒有這樣說，也不這樣認為，這是民主自由的社會，大家都能各自表述，軍方不會置喙。中共在地協力者，是發表言論不利台方，利用造謠鼓吹，沒有善意者。他也強調，“國防部”也無法立法去界定。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部部長”邱國正報告“面對中國大陸常態化對我進入與威脅之影響與應處作為”，併請“國家安全局”、“海洋委員會”相關官員列席，並備質詢。



徐巧芯詢問邱國正，“以對我不利，對他方有利”，就初步認是在地協力者，作為“國防部長”講出這樣的話，會引起很大風波，“國防部”有什麼查證情況，可指控其為在地協力者。



邱國正說，任何言論只要利於其他方，不利台方，我們就初步認定是某方支持者或協力者，這是個人認定，如同哪個團體裡的啦啦隊，但有無逾越法律，他有強調要檢調單位處理。



徐巧芯追問，對於什麼樣的狀態，算是其所認定的在地協力者，邱國正說，發表言論不利台方，利用造謠鼓吹，不利台方，就認為其沒有善意，至於幫誰，就是檢調單位去確認。



徐巧芯追問，變成在地協力者就是“共諜”嗎？那關心金廈海域事件，關注“海巡署”疏失也是在地協力者嗎？邱國正表示，“我沒有這樣說”。



徐巧芯說，但是問你的委員就說了，質疑“海巡署”都是在地協力者，邱國正說，那是他說不是我說。而詢問相關問題的“立委”沈伯洋就坐在底下。



只要言論對政府不利就是在地協力者嗎？邱國正說，這是民主自由的社會，大家都能各自表述，他們不會置喙，對敵方有利對我不利，就認為是在地協力者，有沒違法，他沒做判斷。“國防部”也沒辦法立法去界定。