桃園歷屆縣市長餐敘　只有呂秀蓮鄭文燦缺席

吳伯雄今日出席歷屆桃園縣市長聯誼餐敘。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月14日電（記者 盧誠輝）桃園市政府今日舉辦歷屆縣市長聯誼餐敘活動，做東的中國國民黨桃園市長張善政表示，上任一年多來受到很多人的幫忙與指教，讓桃園市的政績能持續向前邁進。國民黨主席朱立倫指出，桃園人都是一家人，不分黨派，因為桃園的光榮就是大家共同的光榮；國民黨前主席吳伯雄則說，桃園是大家的共愛，不分彼此，一起把桃園振興起來。



民進黨籍縣市長呂秀蓮、鄭文燦皆缺席。



桃園市政府今天中午在桃園區鉑宴會館舉辦歷屆縣長、市長、議長、鄉鎮市長及代表會主席市政經驗交流分享暨聯誼活動，包括張善政、朱立倫，吳伯雄，吳志揚，許應深和黃敏恭等歷屆縣市長都到場出席，現場席開14桌開心敘舊。



吳伯雄會中幽默指出，桃園是大家的共愛，不分彼此，一起把桃園振興起來，桃園是“中華民國”的門戶，希望桃園能更好，他對張市長的所作所為非常欽佩，唯一想抗議的是，請張市長不要太省錢，省到自己的開支，上次（車禍）就讓大家虛驚一場，連他都非常緊張。當時很多桃園人都打電話給他關心此事，他說張善政就是這樣的人，克勤克儉，也希望這樣的事情最好不要再發生。



張善政表示，他上任一年多來，受到很多歷屆的桃園縣市議長和鄉鎮市民代表的指教，讓桃園市的政績能持續向前邁進，也能跟所有桃園鄉親交代，這一任他還有兩年多的時間會繼續努力，讓市政工作能夠越做越好。



朱立倫指出，他要以最感謝的心情，感謝所有桃園歷屆的縣市長、議長、鄉鎮市長和代表會主席，大家對桃園的貢獻表達最大的感恩，雖然他今天不在市府服務，但他還是能以市民的身分感謝大家對桃園的貢獻，桃園有今天是靠大家一起努力，桃園的成就是大家共同的成就，桃園的光榮是大家共同的光榮。尤其現在在張市長的帶領之下，桃園市政蒸蒸日上、蓬勃發展，大家都應該給張市長和市府團隊加油。



朱立倫說，他今天非常開心，看到很多好朋友，也讓他回想起2001年，他到桃園縣擔任縣長，直到2009年離開，當時跟他一起打拚的都是非常年輕美麗和英俊瀟灑的鄉鎮市長、代表會主席和局處首長，但一轉眼時間過得很快，大家都老了，但大家都是好朋友，也沒有分黨派，都是一家人，他祝福張市長帶領的桃園能政通人和，大家能團結一心，為桃園打拚。