民主基金會是綠營小金庫？民進黨批徐巧芯

民進黨國際部主任兼任發言人李問。（中評社 資料照） 中評社台北3月14日電／針對中國國民黨“立委”徐巧芯指控台灣民主基金會補助，民進黨國際事務部主任兼發言人李問今天表示，徐巧芯不做功課，捏造不實內容、亂打一通，不懂外交也不懂民主，民進黨敬告國民黨，民主基金會是“國家”機構，不是國民黨的政治籌碼。



李問表示，台灣的外交處境特殊，民進黨首次執政時催生民主基金會，基金會向來扮演為台灣拓展國際連結、推廣民主的重要角色，“外交部長”吳釗燮也已親自拜會韓國瑜院長，討論民主基金會董座改選事宜，國民黨對“卡韓”一事大做文章，根本是無中生有。



李問表示，本屆“立委”選舉之後，民主基金會依據政黨席次比例調整董事名額，民進黨政黨推薦席次依規定由五席改為四席，本屆四席董事為陳建甫、賴怡忠、林靜儀、林飛帆。李問強調，民進黨二月底收到民主基金會來函之後，也已回覆更新席次，請國民黨不要看見黑影就開槍。



李問指出，外交工作本應朝野共同努力，民主基金會長期不分黨派，依規定補助政黨外交，可申請額度按照政黨席次比例。況且國民黨已成為“國會”最大黨，今年可申請額度，為所有政黨當中最高。國民黨一再攻擊民主基金會，只是凸顯自己的無知。國民黨的不實指控，不僅抹煞民主基金會同仁的專業，更不尊重所有透過民主基金會與“我國”長期合作的國際夥伴，成為國際笑話。



李問表示，徐巧芯等國民黨委員亂打一通，不斷抹黑民主基金會是“綠營小金庫”，根本是使用烏賊戰術、亂打一通。國民黨每年申請民主基金會補助辦活動1000萬元以上，難道民主基金會是“藍營小金庫”？



李問表示，徐巧芯胡言亂語，不斷開槍打到自己人，國民黨過去也每年大量申請民主基金會補助舉辦各項活動，甚至舉辦兩岸交流論壇，獲得補助292萬4052元。李問強調，國民黨國際事務部也常常申請民主基金會補助，依照徐巧芯的標準，難道國際部黃介正主任也是胡亂使用民主基金會補助？



李問補充，國民黨申請民主基金會補助五花八門，包括“經營推特”獲得補助21萬3000元、“中國國民黨英日文資訊與英日文網頁內容更新”獲補助72萬0000元。然而，國民黨政黨外交表現卻缺乏專業，例如國民黨推特官方帳號曾經嚴重出包，胡亂指控新加坡籍記者是“白人至上主義者”，觸犯種族話題禁忌。李問強調，事實上民進黨並不反對國民黨申請民主基金會補助，但應加強自身專業，勿愧對納稅人的納稅錢，既無助外交，又丟臉丟到國際。