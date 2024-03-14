黃埔建軍百年春酒　談國民黨裁黃復興尷尬

退休將領、國民黨黃復興黨部成員舉行“黃埔軍校建軍百年百團迎春聯誼”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席朱立倫整併創立於1956年的軍系黃復興黨部，將於組發會下設退伍軍人部。退休將領、國民黨黃復興黨部（現名退伍軍人服務工作委員會）成員14日中午於台北市玉喜飯店舉行“黃埔軍校建軍百年百團迎春聯誼”。對黃復興被裁併一事，主委、海軍陸戰隊二級上將出身的季麟連隻字不提，氣氛和樂。不過仍有退將私下轟朱立倫是不及格的主席，頗有怨言。



“黃埔軍校建軍百年百團迎春聯誼”與會者包括季麟連、退役將領社會服務總會副總會長高安國、陸軍官校校友總會總會長羅際琴、台灣“中央軍事院校”校友總會理事長彭進明、中華民族團結協會理事長夏瀛洲、新黨主席吳成典、婦女聯合會主委雷倩、華夏藝術畫院秘書長秦立錦、亞太青銀共創協會創會理事長曹平霞、《觀察》雜誌發行人紀欣等人與會，現場約百人。



外界聚焦黃復興黨部被裁併，現場有幾家媒體到場，季麟連在台上致詞僅說大家要團結，一起為黃埔軍校建軍百年慶賀，全場無人公開提及黃復興遭裁併一事。



席間，季麟連向中評社說，他不談黃復興最近發生的事情，今天只談黃埔軍校，而大家都追求和平、無戰，因戰爭無贏家，都是為和平努力。彭進明也不願多談黃復興的事，不過仍強調，國民黨要對退伍的袍澤有服務與照顧，不要讓大家感覺退伍了、就不被需要。



另一方面，陸軍中將退役的羅際琴則接受中評社訪問表示，朱立倫此舉令人寒心，搞不好讓黃復興的人無法再支持國民黨而選擇離開，季麟連應考慮國民黨中央黨部有何方案照顧黃復興？黃復興現在被潑髒水，季麟連要跳出來澄清，另外前藍委蔡正元在節目上說黃復興每月花了3000多萬元新台幣，才不是，他曾擔任過黃復興黨部台北市支黨部（黃國樑黨部）主委，每月只花250萬元不到，別潑髒水。

