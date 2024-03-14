吳伯雄自曝3度病危　感謝牛捐心臟瓣膜救命

吳伯雄自曝近3年曾3度被發出病危通知。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月14日電（記者 盧誠輝）桃園市政府今日舉辦歷屆縣市長聯誼餐敘活動，中國國民黨前主席吳伯雄也到場出席，他致詞時自曝近3年曾3度被發出病危通知，多次在鬼門關前被救了回來，他現在拜佛都會迴向給一隻牛，因為他心臟的瓣膜就是牛的瓣膜，讓他現在心裡充滿感謝，深深覺得活得越長，要感激的人越多。



桃園市政府今天中午在桃園區鉑宴會館舉辦歷屆縣長、市長、議長、鄉鎮市長及代表會主席市政經驗交流分享暨聯誼活動，包括張善政、朱立倫，吳伯雄，吳志揚，許應深和黃敏恭等歷屆縣市長都到場出席，現場席開14桌開心敘舊。民進黨籍呂秀蓮與鄭文燦缺席。



吳伯雄致詞時表示，他已經86歲了，保持身體健康是他目前最大的心願，但老化的狀況在他身上越來越嚴重，常常事情講到一半就忘了，他還曾因此跟妻子開玩笑說，若有一天他忘掉妻子的名字，甚至是叫錯名字，那就麻煩大了，所以現在他和妻子的默契就是互相叫對方親愛的，因為這樣比較好記。



吳伯雄透露，最近這3年，他3度被台大醫院和榮總發出病危通知，驚動許多家人和親友，多次在鬼門關前被救了回來，所以他心裡上已有準備，心中也充滿了感謝，讓他深深覺得活得越長，要感激的人越多，而台灣有最好的醫療系統，都讓他相當感謝。



吳伯雄說，他現在拜佛以後，都迴向給一隻牛，因為他心臟的瓣膜就是牛的瓣膜，他去年做了心臟瓣膜手術，最後醫生把牛的瓣膜放在他身上，所以他現在不但要感謝許多他要感謝的人，連牛都要感謝，他現在心裡已經沒有任何人或事情可以讓他生氣並放在心上，他只希望多活一天，都能做感恩的事，來報答這個社會。



吳伯雄今日出席歷屆桃園縣市長聯誼餐敘活動，受到許多老部屬的歡迎，大家都搶著跟他合照，吳雖然推著助行器，但仍逐桌和舊識親切打招呼話家常，吳看起來心情很好，表示今天就是特別過來和老朋友敘舊聊天。