丹麥增軍費擴軍力　爭取在北約內“達標”

中評社北京3月14日電／據新華社報導，丹麥政府13日公布一項追加國防支出的計劃：今後五年再增防務預算405億丹麥克朗（約合59億美元），以滿足北大西洋公約組織對成員國所設軍費支出標準。



丹麥首相梅特·弗雷澤裡克森13日在記者會上說，新增預算將在2024年至2028年到位，將用於增強丹麥的軍事實力並向烏克蘭提供軍事援助。加上丹麥政府去年承諾的今後10年投入1550億丹麥克朗（227億美元）軍費，這將使丹麥整體國防預算在2024年和2025年達到占國內生產總值（GDP）2.4%的水平，滿足北約要求成員國軍費占GDP至少2%的標準。



丹麥是北約這一西方軍事聯盟的創始成員國之一。隨著20世紀90年代初“冷戰”結束，丹麥和不少歐洲國家一樣，逐步縮減軍力和軍備建設規模。美國政府近年來一直施壓歐洲盟友提高軍費支出，丹麥也不例外。該國去年軍費支出占GDP1.4%，先前計劃到2030年實現“永久性達標”。2022年烏克蘭危機升級後，丹麥對增加防務投入的態度發生顯著轉變。



近兩年來對烏克蘭的大筆軍援、包括捐贈一批F－16戰機，讓丹麥暫時性“達標”，但它先前還未大規模投入本國軍隊建設。新增軍費將用於開發陸基防空系統，到2028年組建一個最多6000人的重型步兵旅，以參加北約快速反應部隊任務。



除了增加軍備建設預算，本屆丹麥政府還計劃採取其他擴充軍力的舉措，包括將國民服義務兵役的最低時長從4個月拉長到11個月，並且規定強制性服兵役“男女平等”。過去衹有符合條件的成年男子有這一義務，女性可自願服役，但不強制。



“我們重新武裝丹麥不是因為我們想要戰爭、破壞或苦難。現在這麼做是為了避免戰爭，因為當今世界的國際秩序正在遭遇挑戰。”丹麥首相弗雷澤裡克森13日說。路透社報導稱，她所言“挑戰”指向俄羅斯在近年、尤其近幾個月內的軍事動向。



兩個鄰近俄羅斯的北歐國家芬蘭與瑞典改變長期奉行的軍事不結盟政策，2022年5月同時提出加入北約申請，並於去年4月和今年3月先後正式“入約”。俄羅斯總統普京13日說，為應對芬蘭加入北約這一新局面，俄方打算向毗鄰芬蘭的邊境部署軍隊和武器裝備。這番發言引起北歐國家緊張。