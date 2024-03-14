浙大向澳大贈送“中國歷代繪畫大系”圖書

中評社北京3月14日電／據新華社報導，“中國歷代繪畫大系”贈書儀式暨“大系”宋畫特展開幕式13日下午在澳門大學伍宜孫圖書館展覽廳舉行。浙江大學向澳門大學贈送了“中國歷代繪畫大系”圖書。



浙江省委常委、宣傳部部長趙承表示，希望以此次捐贈活動為契機，進一步與澳門攜手，推動“大系”成果和中華優秀傳統文化的全球化傳播、共享與深度交流；讓兩地群眾特別是兩地青少年更加瞭解、更好地傳承優秀的中華文化，共同守護好中華民族的精神家園，更加深刻地體會到身為中國人的自豪、使命與擔當。



澳門大學校長宋永華表示，“中國歷代繪畫大系”入藏澳大，豐富澳大圖書館的藝術收藏，對澳門大學的藝術教學和研究具有重要的參考價值。



浙江大學黨委副書記朱慧說，期待兩校以“大系”為橋梁，深化情誼、共謀發展，攜手書寫合作發展新篇章。



由浙江大學、浙江省文物局編纂出版的“中國歷代繪畫大系”是國家級重大文化工程。該工程共收錄海內外263家文博機構的紙、絹（含帛、綾）、麻等材質的中國古代繪畫藏品12405件（套），涵蓋了絕大部分傳世的國寶級繪畫珍品。



贈書儀式後，由浙江省人民政府新聞辦公室、浙江省文化廣電和旅遊廳、浙江大學、澳門大學共同主辦的“盛世修典 蓮開萬象——‘中國歷代繪畫大系’宋畫特展”在展覽廳開幕。



本次宋畫特展精選了80件入編《宋畫全集》的國寶級繪畫作品高精度調色打樣稿。展覽分為盛世吉光、錦綉河山、萬物生靈、繽紛世情四個版塊，國之重寶、巍巍高山、錦綉江南、世間萬象濃縮其中。此外，現場還布置了龍泉青瓷、善璉湖筆、西泠印章等浙江非遺展品，以及宋式茶席、雕版印刷等互動體驗，將浙江宋韵文化與“中國歷代繪畫大系”國寶級宋畫作品有機融合，為澳門同胞獻上了一場詩畫浙江的藝術盛宴。



展覽將持續至3月30日。