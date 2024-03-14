中評社香港3月14日電／據大公報報導，本港旅遊業﻿復甦勢頭強勁，今年首兩個月，平均每天約13萬旅客人次訪港，較去年第四季增長12%。春節黃金周期間，整體來港旅客達至2018年同期水平，其中內地旅客人次更超過2018年同期水平。



旅客重臨，為提升旅遊業競爭力及服務質素，業界表示要做好待客之道，文化體育及旅遊局署理局長劉震昨日表示，留意到旅客口味不斷轉變，期待更深度體驗，旅遊發展局已邀請內地博主親臨香港，說好香港故事，並透過優化優質旅遊服務計劃、嘉獎表現傑出的服務業前線員工等，與市民和社會各界一起推動香港成為待人以誠、奉客以禮的好客之都。



過去一年，來自世界各地的商務和﻿休閑旅客逐步重臨香港，為旅遊業注入動力。文化體育及旅遊局署理局長劉震昨日在立法會表示，去年訪港旅客達到3400萬人次，每個季度訪港旅客數目持續增長，顯示旅遊業﻿復甦勢頭強勁。根據入境處初步數字，今年首兩個月，訪港旅客人數約783萬人次，即每日平均有13萬人次訪港，較去年第四季增長12%。上月內地春節黃金周期間，整體訪港旅客數字達到2018年同期的水平，而內地訪港旅客人次更超過2018年同期水平。



服務質素掀社會關注



旅客重臨，社會關注本港如何提升旅遊業競爭力。《大公報》早前推出“和氣生財”系列報導，探討本港餐飲業、的士等行業存在的服務質素參差、“趕客”、“㓥客”等行為，報導引起社會廣泛反響。立法會議員謝偉銓認為，政府舉辦盛事活動吸引值得支持，但要令旅客感受到香港是好客之都，旅遊體驗非常重要。他關注有旅客反映，本港近年的服務水平下降，問政府有何計劃提升本港服務質素。



開拓多元化旅遊產品



劉震表示，政府正致力開拓多元化旅遊產品，並舉辦更多盛事活動，吸引旅客來港。此外，政府成立了跨部門的盛事統籌協調組、由文化體育及旅遊局局長擔任主席的高層次旅遊業策略委員會等，推動香港旅遊業發展。

