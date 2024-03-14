從心臟支架看集采產品降價不降質

中評社北京3月14日電／據新華社報導，心臟支架也被稱為急性心肌梗死、冠心病等心臟疾病“救命法寶”。經過國家集中帶量採購後，心臟支架均價從1.3萬元降至800元左右。



3年多過去，面對平均降價超過90%的心臟支架，有人提出疑問，便宜有好貨嗎？降價幅度大，醫生還願意做手術嗎？記者採訪了業內人士和專家。



累計370萬餘名患者使用集采中選支架



3月13日，中國醫學科學院阜外醫院手術室內正開展心臟支架手術。



“去年我們心臟支架的手術差不多開展了2.3萬台。”中國醫學科學院阜外醫院醫務處處長林芳芳介紹，集采後，醫院對臨床使用的集采心臟支架進行了常態化監測，目前反饋都還挺不錯，而且近年來，老百姓對集采中選的心臟支架接受度逐漸提高。



國家醫保局有關負責人介紹，近年來，支架使用數量、支架植入手術量每年都在增長。數據顯示，2021年至2023年，集采中選心臟支架使用量分別為160萬條、183萬條和218萬條，年均增長17%，累計370萬餘名患者植入了中選支架。



這位負責人介紹，集采中選支架是在保持原品牌、原型號、原工藝參數基礎上，通過“以量換價”惠及群眾，採購的是經臨床長期驗證性能良好的鉻合金載藥支架，其使用量占比從集采前的60%上升到95%以上。



與2020年首批心臟支架集采相比，2022年的接續採購中選價格仍穩定在800元左右，參加續約的醫療機構增加40%，支架採購量增加30%。中選企業從首批集采覆蓋的美敦力、微創等企業繼續擴圍，擴大到10家，可選擇品種更豐富。

