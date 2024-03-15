雷倩語中評：民進黨持續抗中　只會大勢已去

婦聯會主委雷倩接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月15日電（記者 張穎齊）214金門撞船事件影響兩岸關係發展。曾任金門酒廠董事長的婦女聯合會主委雷倩接受中評社訪問表示，兩岸都是一家人，台灣執政的民進黨，應用人性關懷來處理事情，若想藉這些議題持續操作抗中，只會發現大勢已去。



雷倩，出生於台北，籍貫江西，美國賓夕法尼亞大學安娜伯格學院傳播學博士，歷任“立委”、海南大學“一帶一路”研究院高級研究員、美國廣播公司總公司副總裁、信心希望聯盟主席、金門酒廠實業董事長、台灣霸菱投資股份有限公司董事長等。



雷倩表示，她一直認為，台灣方應站在人情、義理、人性關懷的角度，但在214金門撞船事件，台灣卻有是有“愧”的，若秉持兩岸都是一家人的心，可做更好，但執政的民進黨卻說真相未明，那她認為更該從兩岸司法互助、共同調查方式，她積極主張運用《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，兩岸共同都有司法調查權，這才是民進黨最後解套的方案。



雷倩說，應公開檢驗金門撞船事件，以昭公信，這才是最重要的，若遲遲不給出真相，只會傷害兩岸人民情感，大陸民眾心中的痛，將永遠留在這件事上，成為兩岸和平交流的阻礙，雖然兩岸民間可做出很多善意，但真正具有代表性的還是回歸到台灣官方“海洋委員會”、陸委會。



雷倩向中評社說，“海委會”、陸委會必須要站在兩岸人民都是一家的概念與立場上，必須對人性關懷做出更好的處理，民間做再多，都無法取代這2個單位的立場態度。

