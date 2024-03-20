中評關注：專家熱議中韓關係發展方向

“中韓關係的新方向和發展”研討會日前在首爾舉行（來源：全球戰略合作研究院提供） 中評社首爾3月20日電（記者 郭至君 崔銀珍）日前，韓國全球戰略合作研究院舉辦以“中韓關係的新方向和發展”為主題的研討會在首爾召開，中國駐韓公使方坤首先致祝詞。來自中國、韓國的數十位專家齊聚線上線下，就兩國關係的發展前景進行了一整天地開誠布公的討論。



中國駐韓公使方坤首先表示，當前，世界大變局加速演進，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，世界進入新的動蕩變革期，相信大家對此感同身受。去年底中國召開的中央外事工作會議指出，中國特色大國外交將進入一個可以更有作為的新階段。面對國際風雲變幻，中國作為負責任的國家，將保持政策連續性和穩定性，更加自信自立、更加開放包容，主持公道正義、推動合作共贏，積極推動構建人類命運共同體，堅定做世界的和平力量、穩定力量、進步力量。



方坤也說，今年是中華人民共和國成立75周年。日前，中國兩會勝利閉幕，總結回顧了去年工作，對今年經濟社會發展作出部署。去年，中國經濟增長5.2%，貢獻了全球三分之一的增長。今年中國提出5%左右的增長預期，我們完全有信心、有能力實現這個目標。中國的發展兼顧量的合理增長和質的有效提升，14億多人口的超大規模市場進一步向全球展開，中國開放的大門越開越大、含金量越來越高。這將給包括韓國在內的世界各國帶來更多共贏發展機遇。



方坤指出，中韓互為重要近鄰和戰略合作夥伴，建交32年來雙邊交流合作實現飛躍性發展，成果值得倍加珍惜，經驗更需深刻總結。面對變亂交織的國際環境，中韓雙方應加強溝通合作，增進理解互信，共謀發展繁榮，維護國際地區和平。希望各位專家學者分享真知灼見，積極建言獻策，為推動中韓雙方堅守建交初心，堅持互尊互信，聚焦互利合作，排除外部干擾，共創兩國關係美好未來貢獻智慧和力量。

