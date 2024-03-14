夏立言再訪陸為朱鋪路？朱立倫：目前沒規劃

朱立倫接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月14日電（記者 盧誠輝）針對外傳中國國民黨副主席夏立言昨日再訪陸是為國民黨主席朱立倫未來的訪陸行鋪路，朱立倫今日出席桃園市歷屆縣市長聯誼餐敘活動前接受媒體聯訪時表示，夏立言會再次訪陸是因為在大陸有太多各地的台商，所以才會分2次去，而他目前還沒有任何規劃要訪陸。



桃園市政府今天中午在桃園區鉑宴會館舉辦歷屆縣長、市長、議長、鄉鎮市長及代表會主席市政經驗交流分享暨聯誼活動，包括朱立倫、國民黨前主席吳伯雄、國民黨桃園市長張善政、國民黨前桃園縣長吳志揚和黃敏恭、民進黨前桃園代理縣長許應深等歷屆縣市長都到場出席，民進黨籍呂秀蓮與鄭文燦則缺席。現場席開14桌。



朱立倫會前接受媒體聯訪，針對夏立言昨率團訪問大陸，是否在為朱立倫將來訪陸行鋪路？



朱立倫指出，夏立言上次去大陸拜訪所有的台商、台胞和台生時就已經說明過，是因為有太多各地的台商，所以才會分2次去，這次主要是去重慶和成都等幾個地方，他覺得對於台灣在大陸工作、求學和投資的這些台胞、台生和台商，國民黨都應該持續的表示關心，作為他們最重要的後盾，而目前他還沒有任何規劃要訪陸。



媒體詢問，外傳大陸對國民黨裁撤黃復興黨部和國民黨台北市長蔣萬安與朱立倫不提九二共識，頗有微詞？



朱立倫強調，這是毫無根據的臆測，他要客觀的說，如果用這樣子寫一篇文章就造成一個新聞，這就是台灣目前媒體的特色，完全沒有任何根據，完全是臆測。



媒體詢問，對國民黨台北市議員陳重文辦公室遭搜索，是否有掌握什麼狀況？



朱立倫則說，他並不清楚。