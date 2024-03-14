11部門部署第二批國家數字鄉村試點工作

中評社北京3月14日電／據新華社報導，記者13日從中央網信辦獲悉，中央網信辦、農業農村部、國家發展改革委、工業和信息化部等11部門近日聯合印發《關於開展第二批國家數字鄉村試點工作的通知》，通過開展第二批試點工作，探索不同區域條件下數字鄉村發展路徑和方法，為推進鄉村全面振興、加快建設農業強國提供有力支撐。



通知要求，建立健全跨部門協調機制和跨層級聯動機制，做好數字鄉村建設整體規劃設計，整合用好相關支持政策和現有資源，以責任落實推動工作落實、政策落實。充分發揮市場機製作用，更好發揮政府作用，培育數字鄉村發展良好生態，以信息流帶動技術流、資金流、人才流，探索形成社會多元共建新局面。



同時，圍繞農民最關心最直接最現實的利益問題，加快制度、機制、模式和技術創新，積極拓展數字化應用場景，不斷增強廣大農民的獲得感、幸福感、安全感。立足本地發展實際，探索具有區域特色的模式做法，不搞一刀切、齊步走，杜絕“形象工程”，久久為功、有力有序推進數字鄉村建設。



通知明確，到2026年底，試點地區數字鄉村建設取得顯著成效，鄉村信息化發展基礎更加夯實，城鄉“數字鴻溝”加快彌合，涉農數據資源實現共享互通，鄉村數字化應用場景持續湧現，數字經濟促進共同富裕作用凸顯，鄉村振興內生動力不斷增強。