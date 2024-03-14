看似“人工智能”，實則“人為陷阱”　

中評社北京3月14日電／據新華社報導，號稱可提供ChatGPT服務，實際是冒牌AI；視頻電話中熟悉的“親友”，是不法分子AI換臉模擬而成；為博取流量，用AI技術編造虛假謠言，流量變“流毒”……



隨著人工智能的發展迭代，生成式AI正以前所未有的速度重塑著日常生活，但由此衍生出的新騙局、新套路也在刷新人們對風險防範的認知。這背後不僅關乎廣大消費者的財產安全，還潛藏著人身安全風險和隱患。記者梳理近期管理部門查處的AI相關案件，揭開人工智能“圈套”背後的真相。



9塊9使用ChatGPT？其實是“套殼AI”



自人工智能產品ChatGPT爆火，一些企業看到無限“錢景”，強行“關聯”。一時間，市場上湧現出不少與ChatGPT“沾親帶故”的服務產品。2023年2月，一個名為“ChatGPT在線”的公眾號引起了上海市徐匯區市場監管部門的注意。



這個頭像與ChatGPT原開發公司官方標識高度相似的公眾號，在用戶短暫免費體驗後即需註冊會員付費使用，支付9.9元可以對話20次，隨著對話次數增加，其收費也逐步提高。該公眾號僅用兩個月就吸納超36萬人的粉絲量，累計註冊付費用戶4231人，經營額共計125385.44元。



執法人員調查發現，該公眾號的運營公司與實際ChatGPT開發公司並無關聯。所謂“ChatGPT在線”也並非“ChatGPT”產品本身。“當事人為實現銷售目的，使用類似圖像、名稱及服務簡介等多種手段實施復合性混淆行為，利用‘ChatGPT’熱點進行攀附，混淆真實情況，謀取交易機會，獲取不當利益。”上海市徐匯區市場監督管理局執法稽查科副科長張琦說，當事人行為違反了《中華人民共和國反不正當競爭法》第六條第（四）項的規定，市場監管部門已責令其停止違法行為，處以罰款，並要求其妥善處置相關消費糾紛。

