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日本自民黨曝“性感派對”醜聞　岸田遭詰問
http://www.CRNTT.com   2024-03-14 16:27:57


　　中評社北京3月14日電／據新華社報導，日本執政黨自由民主黨近期曝出“性感派對”醜聞，引發民眾和在野黨陣營強烈不滿。面對在野黨責問，自民黨總裁、首相岸田文雄13日稱這場派對沒有使用公款，並否認參加者與女性舞者有“身體接觸”等不當行為。

　　日本《產經新聞》等多家媒體報導，自民黨去年11月在和歌山縣和歌山市召開“青年局近畿地區會議”後，邀請多名女性舞者舉辦“性感派對”，約50名國會議員和地方議員參加，全部為男性。

　　《產經新聞》獲得的現場視頻和照片顯示，這些女性舞者穿著類似泳衣的服裝，隨著音樂在舞台和宴會桌旁跳舞，不時與參會議員有身體接觸。這一過程中，一名男性用嘴對嘴方式向女性舞者支付小費。按日本媒體說法，這場派對的部分費用可能來自公款。

　　這起醜聞曝光後，派對組織者之一、自民黨和歌山縣支部青年局長川畑哲哉辯稱，邀請女性舞者參加派對是為“展現多樣性和增加衝擊力”。這一言論更是引發民眾和在野黨陣營不滿，川畑哲哉隨後宣布脫離自民黨。

　　隨著醜聞不斷發酵，在野黨陣營13日在國會參議院預算委員會對岸田文雄發起“圍攻”。立憲民主黨議員鹽村文夏說，自民黨稱舉辦“性感派對”的意義在於“展現多樣性”，質問岸田文雄是否也追求這種“多樣性”。

　　岸田文雄回答，這場派對顯然不符合自民黨提出的“多樣性”宗旨，但他沒有就此事道歉。他同時表示，派對沒有使用公款，參加者也沒有與女性有“身體接觸”等不當行為。對於這一說法，在野黨陣營表示不信服。
 


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