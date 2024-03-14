俄一架直升機硬著陸致1死2傷

中評社北京3月14日電／據新華社報導，俄羅斯媒體14日報導，俄一架米－8直升機當天在遠東地區馬加丹州硬著陸，造成1人死亡、2人受傷。



據今日俄羅斯通訊社援引俄緊急情況部的消息報導，當地時間11時17分許，這架運送礦山工作人員的直升機在距離馬加丹州埃文斯克鎮75公里處硬著陸。事發時機上共有20人，包括3名機組成員。



俄緊急情況部已派救援人員抵達現場。初步調查結果顯示，事故原因為直升機發動機出現故障。