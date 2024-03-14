新技術元素成倫敦書展亮點

中評社北京3月14日電／據新華社報導，2024年倫敦書展12日至14日在倫敦奧林匹亞展覽中心舉行，新技術在出版行業的運用成本次書展一大亮點，吸引諸多觀眾駐足觀看。



中原出版傳媒集團旗下的中州古籍出版社攜帶英文版《山海經：中國神獸圖鑒》亮相本次倫敦書展，推岀“東方神獸奇遇記——VR元宇宙沉浸式體驗”，並於13日在中國展區舉行了圖書英文版權推介會。



據介紹，該書籍產品借助將虛擬信息與真實世界融合的技術，從生物學、博物學視角來創作山海神獸、講述山海神獸故事的原創繪本，包括神話故事、生物解讀、原創插畫等多個板塊，為讀者提供360度沉浸式閱讀體驗。



英國知名漢學家弗朗西絲·伍德（中文名吳芳思）在書展上表達了對中國傳統文化的喜愛，肯定了《山海經：中國神獸圖鑒》一書的融合出版價值。中英科技創新平台創始人任翔表示，在數字化浪潮下，文化領域擁有諸多創新機遇。



本次書展上，中國出版集團、人民出版社等50多家國內出版發行單位、圖書進出口公司共策劃舉辦30多場活動。由北京燕山出版社、中國圖書進出口（集團）有限公司共同舉辦的“當人工智能邂逅傳統藝術”——AI賦能IP應用前景對話論壇等活動受到廣泛關注。



此外，數字授權也是本次書展關注的話題之一。外語教學與研究出版社副總編輯彭冬林告訴新華社記者，外研社將在本次書展上與牛津大學出版社、哈珀—柯林斯出版公司等洽談重點產品的數字化合作意向，包括數字內容授權、數字學習平台構建等。

