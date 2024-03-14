2023年短缺藥品上報信息已全部應對處置

中評社北京3月14日電／據新華社報導，記者13日從國家衛生健康委獲悉，國家、省、市、縣四級短缺藥品分級應對體系逐步健全和有效運轉，2023年短缺藥品上報信息已全部實現應對處置，並穩妥做好臨床急需藥品的臨時進口工作，切實保障群眾用藥需求。



據瞭解，近階段，國家和省級短缺藥品供應保障工作會商聯動機制各單位以保供穩價為重點，不斷提升短缺藥品分類分級應對處置能力，多維度完善短缺藥品信息監測。國家衛生健康委依托全國公立醫療衛生機構短缺藥品信息直報系統等監測情況，開展監測預警與定期通報。國家醫保局持續監測國家短缺藥品清單和臨床必需易短缺藥品，重點監測清單藥品異常高價與配送數據。國家藥監局持續采集短缺藥品生產供應及停產報告信息。工業和信息化部依托短缺藥品生產供應監測預警平台開展動態監測與分析預警。商務部組織部分大型藥品批發和零售企業，密切關注重點藥品供需形勢。



同時，全鏈條保障短缺藥品穩定供應。國家藥監局持續推進國家短缺藥品清單品種審評審批，開展短缺藥品基礎信息標記和數據管理。國家醫保局全面落實短缺藥品掛網採購政策，探索開展短缺藥品集中帶量採購。工業和信息化部持續支持小品種藥集中生產基地建設，建立中央和地方兩級常態短缺藥品儲備。生態環境部對於涉及短缺藥品原料藥或制劑生產企業環境違法的，依法採取柔性執法，幫扶企業及時整改。國務院國資委持續推動國有企業在短缺藥品供應方面履行社會責任，發揮“蓄水池”功能。國家郵政局持續推動郵政綜合服務平台建設，支持郵政集團發揮網絡優勢不斷提升醫藥配送服務能力。



此外，加強違法違規行為執法力度。市場監管總局依法查處藥品領域壟斷等違法行為，並發揮重大典型案件的警示教育作用。稅務總局進一步加大對部分醫藥企業涉稅違法行為的查處力度，規範醫藥領域稅收秩序。國家醫保局根據問題線索和違法事實，約談相關醫藥企業降低涉及藥品價格水平，阻斷製造短缺、壟斷漲價的利益鏈條。