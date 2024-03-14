陸漁船翻覆案　海基會：有需要會向陸方通報

海基會副秘書長蔡孟君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）針對大陸漁船“閩龍漁61222”14日上午在金門東碇海域翻覆，迄今2死2失蹤2獲救兩岸艦艇共同執行搜救。海基會副秘書長蔡孟君14日表示，海基會持續關注相關訊息，對於事件情況與搜救狀況，以主管機關說明為主，後續若有需要向陸方通報或相關協處事項，海基會將依照主管機關囑託辦理。



海基會副秘書長蔡孟君14日下午在海基會舉行背景說明會表示，兩岸共同進行海上救難行之有年，也有豐富經驗，目前還沒有收到相關協處訊息，大家還集中在搜救工作。



14日清晨陸籍漁船“閩龍漁61222”在金門海域遭浪襲翻覆，船上6名船員落海行蹤不明，台灣海巡獲報，已出動4艘船艦前往該處海域救援，陸方也動員多艘艦艇及直升機，共同執行搜救任務。目前已救起2人，也在東碇島附近尋獲2具大體，目前仍有2人失蹤。



媒體問及，214金門撞船事件若後續陸方有意繼續談判，相關文書證件都由海基會協處？蔡孟君表示，對相關人員入境方面的證件處理事宜，會按主管機關囑託協助辦理。



至於民進黨“立委”黃捷提案夾帶“兩國論”之虞的《兩岸人民關係條例》，要修法新增陸配入籍需宣誓放棄大陸公民身分並效忠台灣。蔡孟君說，“行政院”主管機關已有完整說明，服務兩岸婚姻、家庭關懷是海基會重要業務，後續相關議題會由“立法院”充分討論，海基會將關注相關法案與動態。



針對修法陸配取得身分證由6年縮短為4年，蔡孟君指出，海基會還未接獲陸配朋友對此事有特別意見，不過媒體上無論是新聞報導或自媒體平台上，都有陸配朋友表達看法。