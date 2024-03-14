綠委用光譜談認知作戰　退役上將陳永康打臉

藍委陳永康。（中評社 資料照) 中評社台北3月14日電／民進黨不分區“立委”、“黑熊學院”院長沈伯洋對大陸認知作戰經常發表看法，日前還在“立法院”建議“國防部”用“光譜”來分辨哪些言論是比較接近認知作戰。對此，中國民黨“立委”、退役海軍二級上將陳永康今天指出，“國防”、外交、“國安”領域上，沒有在說“光譜”，都是用“範疇”跟“領域”，建議“國防部”在“國安”領域還是用範疇跟領域，不要講光譜。“國防部長”邱國正對此也表示認同。



根據《中時新聞網》報導，陳永康今在“立法院”質詢”邱國正，對於沈伯洋建議“國防部”“用光譜來分辨哪些是比較接近認知作戰的範圍”的說法，他要給一個建言，在“國防”外交的領域、“國家安全”事務裡面，沒有用光譜（spectrum）這個字，這是工程科技的名詞，“國家安全”的光譜，有這樣用嗎？沒有”，都是說“國家安全”的範疇跟領域。



陳永康指出，同樣在軍事用語上，軍事與政治上，應該用的是“範疇”跟“領域”，而不是用光譜，衹有科技工程才用光譜。現在政治學上很多人會把工程名詞導入，變成政治的光譜，他建議是不要使用“國防”外交跟“‘國安’的‘光譜’”，應該用範疇跟領域”。