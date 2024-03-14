【
大
中
小
】 【
打 印
】
紐約股市三大股指13日漲跌不一
http://www.CRNTT.com
2024-03-14 16:28:15
中評社北京3月14日電／據新華社報導，紐約股市三大股指13日漲跌不一。
截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲37.83點，收於39043.32點，漲幅為0.10%；標準普爾500種股票指數下跌9.96點，收於5165.31點，跌幅為0.19%；納斯達克綜合指數下跌87.87點，收於16177.77點，跌幅為0.54%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊七漲四跌。能源板塊和材料板塊分別以1.52%和0.91%的漲幅領漲，科技板塊和房地產板塊分別以1.08%和0.60%的跌幅領跌。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
紐約股市三大股指12日上漲
(2024-03-13 13:49:45)
紐約股市三大股指11日漲跌不一
(2024-03-12 18:00:10)
紐約股市三大股指2月29日上漲
(2024-03-01 10:58:25)
紐約股市三大股指28日下跌
(2024-02-29 16:06:46)
紐約股市三大股指27日漲跌不一
(2024-02-28 11:12:46)
紐約股市三大股指15日上漲
(2024-02-16 13:02:45)
紐約股市三大股指9日漲跌不一
(2024-02-10 15:15:40)
紐約股市三大股指2日上漲
(2024-02-03 13:46:29)
紐約股市三大股指18日上漲
(2024-01-19 14:40:32)
紐約股市三大股指3日下跌
(2024-01-04 16:36:55)