中評社北京3月14日電／據新華社報導，紐約股市三大股指13日漲跌不一。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲37.83點，收於39043.32點，漲幅為0.10%；標準普爾500種股票指數下跌9.96點，收於5165.31點，跌幅為0.19%；納斯達克綜合指數下跌87.87點，收於16177.77點，跌幅為0.54%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊七漲四跌。能源板塊和材料板塊分別以1.52%和0.91%的漲幅領漲，科技板塊和房地產板塊分別以1.08%和0.60%的跌幅領跌。