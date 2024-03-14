高雄內門宋江陣　看精彩藝陣呷澎湃辦桌

宋江大宴在內門紫竹寺旁的萃文書院舉行。（照片：高雄內門宋江陣臉書） 中評社高雄3月14日電／高雄年度盛事內門宋江陣於內門紫竹寺熱鬧登場！高雄市政府秘書長郭添貴、內門紫竹寺主委劉銀城、“觀光局長”高閔琳、民進黨“立委”邱議瑩歡迎大家來鬥陣看熱鬧、吃辦桌、齊遶境、遊內門，一連3周16天的精彩活動不間斷，將帶給大家最精彩的節慶文化體驗。



3月16至17日及23至24日4天，將從內門紫竹寺起駕出發，展開“羅漢門迎佛祖”遶境行程。



今年高雄市府祭出超過新台幣200萬元的總獎金，其中冠軍80萬元、亞軍60萬元、季軍40萬元；目前共有來自新北、臺南、桃園、彰化、雲林等地共9組隊伍報名參加，將在3月16日、17日初賽以及3月23日的決賽將大展身手，歡迎民眾共同為這些來自全台的英雄好漢加油打氣。



高閔琳表示，內門人文薈萃，有高雄驕傲的藝陣文化，也是總舖師的故鄉。每年都受到注目的全台創意宋江陣頭大賽，鼓勵隊伍融合傳統宋江武陣陣式及發揮創意，如各式舞蹈、戲劇、音樂等元素，以多元樣貌吸引更多民眾認識陣頭文化，讓宋江陣永續發展。



本次賽事評審團由4位嫻熟傳統國武術、宋江陣式之代表，及4位創意表演領域代表組成，總計8位評審組成，分別為國武術總會國際級裁判鄭安寶擔任評審長、九天民俗技藝團創辦人許振榮擔任副評審長，“國家”A級民俗體育運動教練王惠民、“教育部體育署”“國家”A級國武術教練評審林育正，高雄市青鋒武苑國武術散打訓練中心總監歐青鋒，紙風車劇團副團長暨編導莊瓊如，高雄南風劇團團長陳姿仰以及汎美舞蹈藝術中心執行長李家炘等。



歡迎信眾一起加入追隨觀音佛祖的腳步，來參與獲得“文化部”指定為“國家”重要民俗，內門無形文化資產傳承的“羅漢門迎佛祖遶境”，祈求國泰民安、四時無災、五穀豐收、社會和樂、地方繁榮，領略惡地之美及濃濃人情味。

