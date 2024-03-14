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巴布亞新幾內亞發生6.1級地震
http://www.CRNTT.com   2024-03-14 16:29:09


　　中評社北京3月14日電／據新華社報導，德國地球科學研究中心消息，巴布亞新幾內亞新不列顛地區格林尼治時間13日15時13分（北京時間13日23時13分）發生6.1級地震，震源深度10公里。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。

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