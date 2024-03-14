【
大
中
小
】 【
打 印
】
巴布亞新幾內亞發生6.1級地震
http://www.CRNTT.com
2024-03-14 16:29:09
中評社北京3月14日電／據新華社報導，德國地球科學研究中心消息，巴布亞新幾內亞新不列顛地區格林尼治時間13日15時13分（北京時間13日23時13分）發生6.1級地震，震源深度10公里。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本“3.11”大地震13周年 核患無窮
(2024-03-12 14:28:24)
秘魯北部沿海地區發生5.5級地震
(2024-02-20 10:58:09)
巴新部族衝突造成至少64人死亡
(2024-02-19 10:53:59)
四川宜賓市長寧縣發生3.2級地震
(2024-02-09 13:37:34)
日本山梨縣東部地區發生4.3級地震
(2024-02-03 15:10:55)
震後一個月 日本災民生活困頓重建無期
(2024-02-02 12:07:21)
震後一個月 日本災民生活困頓重建無期
(2024-02-02 10:42:55)
新疆烏什已發生3.0級及以上餘震149次
(2024-01-26 12:07:41)
日本估算能登地區地震直接損失超1萬億日元
(2024-01-26 11:09:25)
駐阿拉木圖總領館提醒領區中國公民防範地震
(2024-01-23 11:36:45)