巴布亞新幾內亞發生6.1級地震

中評社北京3月14日電／據新華社報導，德國地球科學研究中心消息，巴布亞新幾內亞新不列顛地區格林尼治時間13日15時13分（北京時間13日23時13分）發生6.1級地震，震源深度10公里。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。