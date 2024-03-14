全鏈條打擊假冒偽劣犯罪！最高檢發佈典型案例

中評社香港3月14日電／最高人民檢察院3月14日發佈了5件檢察機關依法懲治制售假冒偽劣商品犯罪典型案例。這批案例涵蓋食品、藥品、化肥、吸油煙機灶具、建材等與人民群眾生活密切相關的產品。



新華社報導，網絡平台如今已成為消費者購物的重要途徑，但一些假冒偽劣商品也混雜其中，消費者難以辨別。在此次發佈的袁某等人生產、銷售偽劣產品、銷售假冒註冊商標的商品案中，被告人袁某使用本人及他人身份信息在某電商平台註冊經營9家網絡店舖，與郭某甲、丁某合伙經營3家網絡店舖，銷售假冒偽劣化肥至河南、江西等10餘個省份。袁某還向他人經營的網絡店舖和微信客戶提供假冒偽劣化肥，銷售金額共計778萬餘元。在檢察機關和有關部門的配合推動下，袁某等人被依法懲治。



在此次發佈的案例中，檢察機關針對涉案人員眾多、生產和銷售窩點橫跨多省市的“產供銷”全鏈條犯罪案件，引導公安機關追查上下游犯罪，深挖源頭，實現全鏈條全覆蓋打擊。



最高檢第四檢察廳、知識產權檢察辦公室負責人介紹，2023年檢察機關批准逮捕假冒偽劣商品犯罪8503件14560人，起訴18777件38936人。同時，檢察機關充分履行法律監督職能，建議行政執法機關移送涉嫌假冒偽劣商品犯罪案件1634件1778人，監督公安機關立案2645件2879人。



據悉，下一步，檢察機關將以最高檢開展的“檢護民生”專項行動為契機，依法懲治制售假冒偽劣商品犯罪，從嚴打擊社區團購、網絡營銷、直播帶貨等新業態下與人民群眾生活密切相關的犯罪行為。