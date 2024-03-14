江蘇金壇新出土中國史前保存完好的最大石鉞

中評社北京3月14日電／據新華社報導，江蘇省常州市金壇區三星村遺址近日又有新發現。考古專家介紹，此次出土了大量新石器時代的骨器、玉器、石器等，距今約6300年。其中，一件大穿孔石鉞尤為珍貴，是迄今發現的中國史前保存完好的最大石鉞。



三星村遺址總面積達35萬平方米，是一座新石器時代的文化遺址。1993年至1998年，三星村遺址進行了首次發掘，出土文物4000餘件，入選“1998年全國十大考古新發現”。2023年4月，第二輪考古發掘正式啟動，批准發掘面積為800平方米，包括遺址的居住場所、墓葬區等，再次發現大量遺跡和珍貴遺物。



其中，一個寬度約為36厘米的大穿孔石鉞引發專家關注。負責此次考古發掘工作的中國社會科學院考古研究所副研究員李默然介紹，石鉞所在的墓葬面積明顯大於周邊普通墓葬，男性墓主人腰部邊放置了1件石鉞、1件石釜和1件三孔石刀，頭部右側還有20餘件豬下頜骨。



“寬度約36厘米的大穿孔石鉞被放置在男性墓主人頭邊，且沒有任何使用痕跡，足以證明在6000多年前，一部分人使用的鉞已經脫離了原有實用器的範疇，成為個人身份或權力的象徵。作為權杖、禮器的石鉞的出現，表明當時人群已經產生分化。”李默然說。



此前，三星村出土過一個寬約10厘米的穿孔石鉞，被評為國家一級文物。



李默然認為，從三星村石鉞權杖到良渚文化玉鉞權杖，再到商周文化的青銅鉞權杖，它們之間承前啟後的發展關係，對於探討我國權力制度起源、發展具有極其重要的價值。