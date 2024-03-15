3月14日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京3月15日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌3月14日主持例行記者會並就王毅外長訪問新西蘭、澳大利亞，美國對TikTok事件的處理，南海問題等回答中外記者提問。以下是發布會全文：



汪文斌：應新西蘭副總理兼外長彼得斯、澳大利亞外長黃英賢邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於3月17日至21日對新西蘭、澳大利亞進行正式訪問，訪澳期間將同澳大利亞外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。



中新社記者：中方發布了王毅外長訪問新西蘭、澳大利亞的消息。請介紹此訪有關背景和中方期待。



汪文斌：中國同新西蘭、澳大利亞是全面戰略夥伴。



今年是習近平主席對新西蘭、澳大利亞進行國事訪問10周年，也是中新、中澳建立全面戰略夥伴關係10周年。王毅外長此訪是中國外長時隔7年再次訪問新西蘭、澳大利亞，將拉開今年中國同兩國高層交往的序幕。訪問期間，王毅將同兩國外長和領導人就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題廣泛深入交換意見。中方期待同兩國一道，落實兩國領導人共識，加強戰略溝通，增進彼此信任，深化交流合作，共同推動中新、中澳全面戰略夥伴關係行穩致遠，為世界和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。



法新社記者：美國國會眾議院昨天通過了要求字節跳動剝離TikTok的法案，你對此有何回應？



汪文斌：美國眾議院通過的這個法案，讓美國站在了公平競爭原則和國際經貿規則的對立面。

如果所謂“國家安全”理由可以用來任意打壓別國優秀企業，那就毫無公平、正義可言。看到別人的好東西，就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。



美方對TikTok事件的處理將讓世界更加清楚地看到，美國所謂的“規則”“秩序”究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身。

