駐日美軍復飛“魚鷹” 擔憂與不滿蔓延

中評社香港3月14日電／共同社報道，14日上午8點50分前後，1架MV-22“魚鷹”運輸機在日本沖繩縣宜野灣市的美軍普天間機場起飛，飛過市區上空。美軍去年11月在鹿兒島縣屋久島近海發生墜機事故後，在全球範圍停飛了所有機型的“魚鷹”，但此次在日本國內復飛。事故原因的細節未作公佈，以“魚鷹”部署地的地方政府為主，擔憂與不滿蔓延。



美海軍陸戰隊當天宣佈復飛“魚鷹”，稱“海軍航空系統司令部判斷可安全飛行”。日本官房長官林芳正在記者會上稱：“部分地方政府提出了嚴厲意見。為消除當地的不安和擔憂，將努力向相關地方政府認真說明。”



14日一早在普天間機場，多名美軍相關人員檢修維護機體。早晨8點半前後，多架“魚鷹”的螺旋槳開始轉動，之後1架起飛。懸停約1分鐘後，這架“魚鷹”提升高度飛離。隨後在上午9點多，多架“魚鷹”陸續起飛。那霸市中心地區也發現有“魚鷹”飛行。



宜野灣市的市長松川正則在市政府大樓接受採訪時表示，“未說明事故原因、未能消除市民擔憂的情況下就復飛，令人遺憾。”



引進“魚鷹”的陸上自衛隊也在屋久島近海墜機事故後暫時停飛“魚鷹”，最快14日將陸續復飛。



家住普天間機場附近的山城賢榮（85歲）憤怒地說：“由於美方的情況不公佈原因，卻恢復飛行，十分荒謬。”聽到“魚鷹”飛行的重低音，山城稱“不知道何時會墜落的恐懼又要開始了。希望適可而止”。



駐日美軍在普天間部署有24架海軍陸戰隊版的MV-22“魚鷹”，在東京都橫田基地部署有5架空軍版的CV-22“魚鷹”。陸自在千葉縣木更津駐地部署有14架V-22“魚鷹”。



墜機事故發生在去年11月29日。部署在橫田的CV-22從山口縣岩國基地飛往沖繩縣嘉手納基地途中墜毀，機上8人死亡。