外交部回應菲總統涉南海言論：停止挑起爭端

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京3月15日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌3月14日在例行記者會上應詢表示，在處理南海問題上，中方堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時願繼續同有關直接當事國在尊重歷史事實的基礎上，通過談判協商妥處涉海矛盾分歧。



有記者提問說，據報導，菲律賓總統馬科斯12日在柏林與德國總理朔爾茨會晤後表示，菲方沒有拒絕中方提出的任何建議，我們不能接受的是中方沿所謂“十段線”劃定領土，這一點沒有得到任何國家、國際機構的承認。如果中方堅持以此為起點，就很難有進展。我在就職時宣誓要捍衛菲律賓憲法，而憲法第一條就是明確界定陸地和海上領土的條款。請問中方對此有何回應？



汪文斌表示，中國最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域，最早開始並持續、和平、有效地對南海諸島及相關海域行使主權和管轄。二戰後，中國政府依照《開羅宣言》和《波茨坦公告》規定，收復被日本非法侵占的南海諸島，並恢復行使主權。中國在南海的領土主權和海洋權益包括：中國對南海諸島擁有主權，中國南海諸島擁有內水、領海和毗連區，中國南海諸島擁有專屬經濟區和大陸架，中國在南海擁有歷史性權利。中國上述立場符合國際法和國際實踐。



汪文斌說，早在1948年，中國政府就正式公布了南海斷續線，並為歷屆中國政府所堅持，在很長時間里沒有受到任何國家質疑。中國從來沒有主張整個南海都是中國的。菲方聲稱中方把斷續線內海域都據為領土，這是對中方立場的蓄意歪曲，不符合事實。菲方應停止對國際社會的誤導，停止借南海問題挑起爭端、借外力破壞南海地區和平穩定。



汪文斌指出，在處理南海問題上，中方堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時願繼續同有關直接當事國在尊重歷史事實的基礎上，通過談判協商妥處涉海矛盾分歧。在分歧解決前，也願同有關直接當事國共同努力，管控好海上局勢，積極開展涉海合作實現互利共贏，共同維護南海和平穩定。



