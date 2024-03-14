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歐洲議會正式通過人工智能監管法案
http://www.CRNTT.com   2024-03-14 17:18:24


　　中評社北京3月14日電／據新華社報導，歐洲議會13日以壓倒性票數通過《人工智能法案》，這標誌著歐盟掃清了立法監管人工智能的最後障礙。

  在法國斯特拉斯堡舉行的歐洲議會全會上，該法案獲得523張贊成票，46張反對票。

  歐盟內部市場委員蒂埃裡·布雷東在社交媒體上發文說，對歐洲議會通過“世界上第一部針對可信人工智能的全面、具有約束力的法規”表示歡迎。

  據悉，該法案將在走完所有審批程序後在歐盟公報上予以公布並於20天後生效。法案中的相關條款將分階段實施。

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