林忠山語中評：認同九二共識才有善意與默契

中國文化大學政治系兼任教授林忠山。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月16日電（記者 楊騰凱）“214金門撞船事件”發生後，中國大陸否認台方“禁限制水域”。中國文化大學政治系兼任教授林忠山向中評社表示，所謂“海峽中線”或“禁限制水域”，大陸原本是善意給予，但台灣應該遵守前提，就是認同九二共識，在這樣的善意與默契下，兩岸才能相安無事。



林忠山指出，對於美國的角色，美國應該是想刻意挑釁想發動戰爭，所以美國派人來訓練指導巷戰，鼓勵打巷戰、游擊戰，這都是很惡劣的國際干預，也是美國慣用的手法，不過以中國大陸的智慧，他們不會上當。



林忠山為台灣大學政治學研究所博士，曾在2016至2017年擔任中國國民黨“國家發展研究院”院長，現為中國文化大學政治系兼任教授、中華泛藍協會理事長、三民主義大同盟秘書長。



林忠山表示，所謂“海峽中線”或“禁限制水域”，都是台灣單方面的意見表述，台“國防部”依照“兩岸人民關係條例”的基礎劃設，在這個範圍內你不犯我我不犯你，希望兩邊相安無事，因為原來是想化解敵意。大陸原本對於台灣方面的設計他們是尊重的，善意地默認，但台灣應該遵守前提，就是認同九二共識，甚至是認同大陸提出的一國兩制，兩制就是給你分治的機會，也就是在這樣的善意和默認底下，兩岸相安無事。

