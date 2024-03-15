林忠山：韓國瑜會為了救黃復興參選黨主席？

中國文化大學政治系兼任教授林忠山。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月15日電（記者 楊騰凱）中國國民黨裁併創立於1956年的軍系黃復興黨部，中國文化大學政治系兼任教授林忠山向中評社分析，黃復興對於裁併一事非常不滿，他們認為自己是忠臣，卻被當成垃圾，這對國民黨主席朱立倫2025連任有很大影響。孫文學校總校長張亞中一定會出來挑戰，搞不好“立法院長”韓國瑜也會參選挽救深藍流失。



林忠山為台灣大學政治學研究所博士，曾在2016至2017年擔任中國國民黨“國家發展研究院”院長，現為中國文化大學政治系兼任教授、中華泛藍協會理事長、三民主義大同盟秘書長。



朱立倫改組創立於1956年軍系、深藍群體黃復興黨部，其成員主要是退役軍人及其親族，黃復興將從相對獨立的特種黨部轉成組發會下轄單位，黃復興地方支黨部也併入國民黨地方黨部。



黃復興黨部遭國民黨裁併，黃復興象徵的“深藍”會不會有所反制？會不會對朱立倫2025黨主席選舉連任產生衝擊？



林忠山表示，黃復興代表著深藍以及中國特色，他們是保存中國國民黨中國特色最重要的一股力量，對於國民黨主席朱立倫裁併，黃復興黨部方面是非常有意見的，朱立倫與國民黨秘書長黃健庭最近也開始向黃復興重要幹部進行說明，表達是希望用黃復興的力量強化地方黨部。



林忠山指出，可是假設是要借重黃復興引領地方黨部，但怎麼反而是把黃復興併入地方黨部，變成弱的來領導強的？所以對黃復興來說，他們認為國民黨的用意可議，目的不是裁併，就是要幹掉黃復興，所以事前都沒有討論過，沒有先交流，而是不吭一聲就裁併。