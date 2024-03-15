香港花卉展覽今日在維多利亞公園揭幕

香港花卉展覽記者會（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月15日電（記者 段曉魯）2024年香港花卉展覽今日至3月24日在維多利亞公園舉行，開放時間為每日上午9時至晚上9時。香港康文處昨日下午召開記者會，向媒體介紹今屆花展的亮點和特色景點。



花展委員會主席戴婉君表示，今年花展的幾個大型園林造景以童話故事為主題，包括《西遊記》、《阿拉伯神話》、《糖果屋》、《傑克與豌豆》及《綠野仙蹤》，沿著會場中軸線由興發街入口延伸至糖街入口，充滿童趣和夢幻氣息。其中《綠野仙蹤》展現了故事中的重要場景彩虹山，仿彿讓人身臨其境，一同參與主角的奇幻旅程。另外，《糖果屋》巨型花壇由超過一千名學童參與協助鑲嵌，遊人可近距離欣賞造型別致的糖果甜點，並坐在咖啡杯座椅上拍照留念。



戴婉君亦表示，今年，中央大草坪設置向日葵花海，面積約15米乘25米，栽種了超過5千株金光璀璨的向日葵，朝氣勃勃生機盎然。大草坪另一端設有玫瑰花園，展示超過4千株玫瑰花，多達30個品種，芳香馥鬱。花園設計富有歐陸特色，備有花牆、花棚拱門、裝飾門窗、庭園燈和特色座椅等。夜間配以柔和燈光，營造浪漫氣氛。



戴婉君談到，為慶祝中華人民共和國成立75周年，花展的興發街入口將設置康乃馨主題花牆，以誌其盛。今年的參與機構共有229個，包括81個來自12個國家的參展機構，分別有中國、印尼、韓國、阿曼、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國、越南、波蘭、馬來西亞和美國。



據瞭解，花展由康樂及文化事務署主辦，香港賽馬會慈善信託基金連續12年支持花展，並於2014年起成為其主要贊助機構。今年的花展也是文化體育及旅遊局的“藝術三月”活動之一。