全球最型格街道名單出爐　中環荷李活道第二名

中評社香港3月14日電/英國雜誌Time Out“全球最型格街道”排行榜2024出爐,有超過180年歷史的中環荷李活道,獲選為年度全球第二型格街道,僅次於澳洲墨爾本的高街(High Street)。



星島網報導,穿越百年的中環荷李活道,早在1844年開闢,全長大約一公里,座落其中的兩組法定古蹟 ── 大館(前中區警署、中央裁判司署及域多利監獄)和文武廟組群(文武廟、列聖宮及公所),不僅是開埠早華洋社區的兩個權力核心,其建築特色及功能更具體象徵著東西文化交接、華洋共處的香港特色。



雜誌指出,荷李活道之所以脫穎而出,是因為這條街道準確反映街道型格感,雖然歷史悠久,但仍在不斷變化,並提供新元素。時至今日,荷李活道仍是必到的中環好去處之一,集合中西多元文化及人情味店舖,由百年古廟、古董店到老字號食店、米芝蓮餐廳、咖啡店、潮流小店,以至藝術畫廊、隱世塗鴉打卡熱點等,成為本地人和遊客專程來尋寶的特色街道。



Time Out 每年都會收集來自全球城市的讀者意見,看看他們對居住地的餐廳酒吧、文化、夜生活、社區聯繫各方面的評價,再結合各地 Time Out 編輯的意見,分析出 Time Out “全球最型格街道”結果。