全球最型格街道名單出爐　中環荷李活道第二名

中評社香港3月14日電／英國雜誌Time Out“全球最型格街道”排行榜2024出爐，有超過180年歷史的中環荷李活道，獲選為年度全球第二型格街道，僅次於澳洲墨爾本的高街（High Street）。



星島網報導，穿越百年的中環荷李活道，早在1844年開闢，全長大約一公里，座落其中的兩組法定古蹟 ── 大館（前中區警署、中央裁判司署及域多利監獄）和文武廟組群（文武廟、列聖宮及公所），不僅是開埠早華洋社區的兩個權力核心，其建築特色及功能更具體象徵著東西文化交接、華洋共處的香港特色。



雜誌指出，荷李活道之所以脫穎而出，是因為這條街道準確反映街道型格感，雖然歷史悠久，但仍在不斷變化，並提供新元素。時至今日，荷李活道仍是必到的中環好去處之一，集合中西多元文化及人情味店舖，由百年古廟、古董店到老字號食店、米芝蓮餐廳、咖啡店、潮流小店，以至藝術畫廊、隱世塗鴉打卡熱點等，成為本地人和遊客專程來尋寶的特色街道。



Time Out 每年都會收集來自全球城市的讀者意見，看看他們對居住地的餐廳酒吧、文化、夜生活、社區聯繫各方面的評價，再結合各地 Time Out 編輯的意見，分析出 Time Out “全球最型格街道”結果。