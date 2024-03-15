中評鏡頭：2024年香港花卉展覽

2024年香港花卉展覽（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月15日電（記者 段曉魯）2024年香港花卉展覽今日至3月24日在維多利亞公園舉行，開放時間為每日上午9時至晚上9時。今年的主題花是香彩雀，以“雀躍全城”為主題。



香彩雀又名天使花，花形小巧別緻，香氣清新；花量非常豐富，莖株滿布小花蕾，盛開時茂密有致，花朵迎風搖曳，宛若萬千彩雀躍動，讓人心曠神怡。今年花展的主題花立體花牆將展示由不同顏色的蘭花砌成的四棵巨型香彩雀，與前方豐富多彩的鬱金香花海互相映襯，帶來華麗的視覺效果。香彩雀亦會出現在《花海天使》園圃內，勢必成為市民流連拍照的熱點。



此次花展一大亮點是每晚7時30分、8時及8時30分上演全新的“花影之旅”燈光秀，將立體光雕投影在香彩雀主題花立體花牆和鬱金香花海上，在夜幕下另有一番景致。



據瞭解，今屆花展將繼續推廣各項環保和減廢措施，積極鼓勵各參展機構、承辦商、義工及市民一同參與實踐“三用原則”，即物盡其用、廢物利用及循環再用，以達致“綠色花展，全城共享”的目的 。為支持環保，大會鼓勵入場人士自備水樽和環保購物袋；會場內將提供二維條碼供市民掃描下載會場地圖、主題花和特色景點等資料，以達到減廢目的。



花展場內除了展示香彩雀和其他花卉外，更有來自本地、內地和海外機構的盆栽、花藝擺設和園林造景。會場亦設有速食攤位及飲料攤位、花卉及園藝產品的銷售攤位，展覽期間並有多項教育與娛樂並重的活動，如花藝示範、園藝講座、音樂及文娛表演，適合一家大小參與。







