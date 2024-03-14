港股先升後跌　失守17000點

中評社香港3月14日電／港股由升轉跌，失守17000點關口。恒生指數早段最多曾升近130點，其後最多倒跌逾200點，收市報16961點，跌120點，跌幅0.7%，主板成交額1131億元。



香港電台報導，藥明康德及藥明生物急挫逾12%至13%，是表現最差的兩隻藍籌股。支持《美國安全生物法案》的美國生物技術創新組織發表聲明指，將剔除藥明康德成員資格。



能源股向下，信義光能跌逾6%，新奧能源跌近3%。友邦績後跌4%。港交所跌1%。



紫金礦業逆市升逾3%，是表現最好的恒指成份股。